Ещё
Грызлов обвинил Украину в неисполнении договоренностей по обмену пленными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня

Грызлов обвинил Украину в неисполнении договоренностей по обмену пленными 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Для обмена пленными между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом есть условия, но украинские власти постоянно создают искусственные трудности, отступая от принципа «всех на всех», заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов.
«Проблема состоит в хроническом неисполнении Украиной достигнутых договоренностей. Отмечу, что самой главной задачей для достижения полной «тишины» на линии разграничения является разведение сил по всей ее протяженности», — цитирует Грызлова РИА «Новости».
Постпред напомнил, что в понедельник, 2 апреля, ВСУ вновь не стали разводить силы в районе Станицы Луганской, отказавшись от ранее взятых обязательств.
«И так продолжается уже более полутора лет — с сентября 2016 года», — отметил Грызлов, добавив, что «аналогичная ситуация происходит с обменом удерживаемыми сторонами конфликта лицами».
Также Грызлов подчеркнул, что существуют условия и основания для завершения этого процесса, однако Киев «постоянно создает искусственные трудности, отступает от принципа „всех на всех“.
В конце марта Грызлов заявлял, что участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины достигли прогресса в согласовании и верификации списка для обмена пленными в Донбассе.
Напомним, темы обмена пленными поднимались во время переговоров президентов России и Украины — Владимира Путина и Петра Порошенко, а до этого — глав МИД двух стран — Павла Климкина и Сергея Лаврова.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Савченко под арестом «очень подурнела» Захваченные крымские рыбаки отказались признавать себя украинцами В МИД отреагировали на сообщения о саммите по Донбассу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия созвала Совбез ООН253
Трамп потребовал платы за Сирию114
У России нашелся неожиданный защитник23
В США нашли способ уничтожить супероружие России131
В Финляндии мужчина родил ребенка81
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение