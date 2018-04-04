Грызлов обвинил Украину в неисполнении договоренностей по обмену пленными

Для обмена пленными между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом есть условия, но украинские власти постоянно создают искусственные трудности, отступая от принципа «всех на всех», заявил постпред России в контактной группе Борис Грызлов

«Проблема состоит в хроническом неисполнении Украиной достигнутых договоренностей. Отмечу, что самой главной задачей для достижения полной «тишины» на линии разграничения является разведение сил по всей ее протяженности», — цитирует Грызлова РИА «Новости»

Постпред напомнил, что в понедельник, 2 апреля, ВСУ вновь не стали разводить силы в районе Станицы Луганской, отказавшись от ранее взятых обязательств.

«И так продолжается уже более полутора лет — с сентября 2016 года», — отметил Грызлов, добавив, что «аналогичная ситуация происходит с обменом удерживаемыми сторонами конфликта лицами».

Также Грызлов подчеркнул, что существуют условия и основания для завершения этого процесса, однако Киев «постоянно создает искусственные трудности, отступает от принципа „всех на всех“.

В конце марта Грызлов заявлял, что участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины достигли прогресса в согласовании и верификации списка для обмена пленными в Донбассе.