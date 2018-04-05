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В мае начнутся масштабные боевые действия Киева в Донбассе, считает депутат
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В мае начнутся масштабные боевые действия Киева в Донбассе, считает депутат 

РИА Новости 14 часов назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Полномасштабные военные действия украинских властей против Донбасса начнутся в мае, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
В четверг президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что режим «антитеррористической операции» в Донбассе завершится в мае, после чего произойдет смена формата военной операции в регионе.
"Президент Украины фактически объявил сегодня о начале в мае полномасштабных военных действий против Донбасса. Ранее принятый закон о так называемой реинтеграции развязал руки нациствующему киевскому режиму, который решил уничтожить инакомыслящее население Юго-Востока Украины и силой вернуть себе территорию Донбасса", — цитирует Железняка его пресс— служба.
Депутата считает, что заявление Порошенко должно получить объективную оценку со стороны международного сообщества.
"Заявление Порошенко — это опасный сигнал, который обязательно будет принят во внимание Россией и независимыми республиками Донбасса", — отметил Железняк.
Парламентарий добавил, что решение украинского конфликта силовыми способами недопустимо и Россия не оставит без внимания нагнетание ситуации на Украине.
Парламент Украины 18 января принял закон о реинтеграции Донбасса. Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе. В частности, планировалось завершить «антитеррористическую операцию» (так в Киеве называют уже ведущиеся украинскими силовиками действия в Донбассе) и начать «операцию объединенных сил».
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