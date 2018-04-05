В мае начнутся масштабные боевые действия Киева в Донбассе, считает депутат

В четверг президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что режим «антитеррористической операции» в Донбассе завершится в мае, после чего произойдет смена формата военной операции в регионе.

"Президент Украины фактически объявил сегодня о начале в мае полномасштабных военных действий против Донбасса. Ранее принятый закон о так называемой реинтеграции развязал руки нациствующему киевскому режиму, который решил уничтожить инакомыслящее население Юго-Востока Украины и силой вернуть себе территорию Донбасса", — цитирует Железняка его пресс— служба.

Депутата считает, что заявление Порошенко должно получить объективную оценку со стороны международного сообщества.

"Заявление Порошенко — это опасный сигнал, который обязательно будет принят во внимание Россией и независимыми республиками Донбасса", — отметил Железняк.

Парламентарий добавил, что решение украинского конфликта силовыми способами недопустимо и Россия не оставит без внимания нагнетание ситуации на Украине.