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Порошенко назвал новую дату завершения АТО в Донбассе
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Порошенко назвал новую дату завершения АТО в Донбассе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Антитеррористическая операция (АТО) в Донецкой и Луганской областях Украины завершится в мае 2018 года. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко, передает УНИАН.
«Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом — парламент поддержал мой законопроект о реинтеграции Донбасса. Мы вводим абсолютно новые, более эффективные меры по применению Вооруженных сил, с расширением наших оборонных возможностей, и делаем это, потому что мы видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства», — заявил Порошенко.
«Порох надо держать сухим, и режим АТО, когда это все координировалось через руководство Службы безопасности Украины, сейчас будет переведен к руководству Вооруженных сил», — добавил украинский лидер.
В марте Порошенко назначил на должность командующего операцией Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях страны заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева. Президент Украины указал, что поставил перед Наевым задачу укрепить ВСУ настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и были способны освободить «оккупированные территории» (неподконтрольные Киеву части Донбасса).
О завершении АТО в Донецкой и Луганской областях 22 февраля объявил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко. Он отметил, что изменение формата военной операции позволит «более эффективно и в рамках правового поля» задействовать военнослужащих ВСУ. По словам Муженко, смена формата вызвана подписанным Порошенко законом о реинтеграции Донбасса.
Украинский президент подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок. Россия официально признана страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой областей. При этом на этапе рассмотрения документа в Верховной Раде была отвергнута поправка, согласно которой Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики получали бы статус террористических организаций.
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