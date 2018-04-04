Президент подписал Закон о новых правилах парковки в Украине

В декабре прошлого года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств», который был подписан украинским президентом Петром Порошенко 28 марта 2018 года. Ознакомиться с документом можно в парламентском издании «Голос України» от 31 марта. Перечисленные в тексте изменения начнут действовать с 27 сентября, через полгода после публикации в официальной прессе.

Новый закон разрешает полиции проводить эвакуацию припаркованных транспортных средств, которые мешают движению автотранспорта или создают опасную ситуацию на дороге. Таким образом, принудительная эвакуация может быть произведена, если автомобиль стоит на проезжей части во втором и более ряду, находится на железнодорожном переезде, на трамвайных путях, эстакаде, мосту или под ним, ближе десяти метров от края не оборудованной пешеходным переходом дороги, места проведения дорожно-ремонтных работ, выезда с прилегающих территорий, ближе тридцати метров от остановки городского общественного транспорта и в некоторых других случаях.

Помимо этого, закон привязывает размер штрафа за несоблюдение парковочных правил к стоимости одного часа парковки в двадцатикратном размере. Если штраф будет оплачен в течение десяти банковских дней, то нарушителю предоставляется 50-процентная скидка. Фиксироваться правонарушения будут при помощи фото— и видеосъемки, которая даст возможность полицейским заочно выписывать штрафы провинившимся владельцам транспортных средств.