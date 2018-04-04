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Глава погранслужбы Украины сообщил омбудсмену о ситуации с задержанием судна «Норд»
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Глава погранслужбы Украины сообщил омбудсмену о ситуации с задержанием судна «Норд» 

Парламентская газета 50 минут назад
Фото: Парламентская газета
Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал проинформировал уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову о ситуации с задержанием российского судна «Норд». Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена, передаёт РИА «Новости».
«Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова 4 апреля провела встречу с председателем Государственной пограничной службы Украины Петром Цигикалом. Ранее омбудсмен присылала обращение к главе Госпогранслужбы Цигикалу и главе государственной миграционной службы с просьбой дать объяснения по ситуации, которая сложилась вокруг задержанного украинскими пограничниками судна «Норд», — указывается в сообщении.
Цигикал проинформировал об обстоятельствах задержания судна. В конце разговора он заверил Денисову, что «украинская сторона в ситуации с судном „Норд“ будет делать все возможное, чтобы обеспечить соблюдение гарантированных прав и свобод для экипажа судна».
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