Глава погранслужбы Украины сообщил омбудсмену о ситуации с задержанием судна «Норд»

«Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова 4 апреля провела встречу с председателем Государственной пограничной службы Украины Петром Цигикалом. Ранее омбудсмен присылала обращение к главе Госпогранслужбы Цигикалу и главе государственной миграционной службы с просьбой дать объяснения по ситуации, которая сложилась вокруг задержанного украинскими пограничниками судна «Норд», — указывается в сообщении.

Цигикал проинформировал об обстоятельствах задержания судна. В конце разговора он заверил Денисову, что «украинская сторона в ситуации с судном „Норд“ будет делать все возможное, чтобы обеспечить соблюдение гарантированных прав и свобод для экипажа судна».