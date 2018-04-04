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Адмирал: Россия намерена бороться с украинским пиратством, а не потакать ему
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Адмирал: Россия намерена бороться с украинским пиратством, а не потакать ему 

Национальная Служба Новостей 54 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В украинской Госпогранслужбе заявили, что будут задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без ведома Киева. Такое заявление сделал представитель пограничной службы Украины Олег Слободян. Он также отметил, что Киев будет немедленно реагировать на «нарушения» порядка выхода российских судов из Крыма.
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил НСН, что согласование с Киевом всех выходящих судов неприемлемо.
«Хрен им с маслом, а не добро запрашивать в Киеве. Необходимо продумать организационные вопросы по выходу наших судов из Керчи, других портов Крыма и на рыбную ловлю. Например, их должны сопровождать наши пограничники. Пусть ставят заслон и пусть тогда попробуют [представители Украины] принять в этом плане какие-то меры. Действия украинских пограничников являются пиратскими, нарушающими все соглашения. МИД РФ уже это объявил», — объяснил адмирал.
Отметим, что депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил сегодня, 4 апреля, что Россия впредь не допустит задержания крымских судов украинскими пограничниками, все последующие провокации получат отпор.
Адмирал: Россия отпустит Украину в свободное плавание В свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН рассказал, какой должна быть ответная реакция на угрозы Украины.
«Я думаю, исходя их сложившейся ситуации, Украина не отдает отчета в том, что она делает. Ни по здравому смыслу, ни по отношению к соседям, ни по международному праву. Все, что сегодня украинцы говорят, то, что они хотят сделать и то, что они уже сделали — это все пиратство, и мы будем с ними поступать так, как поступают с пиратами. Хотят проверить? Пускай попробуют!», — заявил сенатор.
Напомним, что 25 марта украинские пограничники задержали крымское рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море. 30 марта сейнер был арестован по решению украинского суда. На борту находятся 10 человек, все — граждане России. Членов экипажа обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Сегодня стало известно, что капитан «Норда» был доставлен в Херсонский суд.
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