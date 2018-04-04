Адмирал: Россия намерена бороться с украинским пиратством, а не потакать ему

В украинской Госпогранслужбе заявили, что будут задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без ведома Киева. Такое заявление сделал представитель пограничной службы Украины Олег Слободян . Он также отметил, что Киев будет немедленно реагировать на «нарушения» порядка выхода российских судов из Крыма.

Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил НСН, что согласование с Киевом всех выходящих судов неприемлемо.

«Хрен им с маслом, а не добро запрашивать в Киеве. Необходимо продумать организационные вопросы по выходу наших судов из Керчи , других портов Крыма и на рыбную ловлю. Например, их должны сопровождать наши пограничники. Пусть ставят заслон и пусть тогда попробуют [представители Украины] принять в этом плане какие-то меры. Действия украинских пограничников являются пиратскими, нарушающими все соглашения. МИД РФ уже это объявил», — объяснил адмирал.

Адмирал: Россия отпустит Украину в свободное плавание В свою очередь член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН рассказал, какой должна быть ответная реакция на угрозы Украины.

«Я думаю, исходя их сложившейся ситуации, Украина не отдает отчета в том, что она делает. Ни по здравому смыслу, ни по отношению к соседям, ни по международному праву. Все, что сегодня украинцы говорят, то, что они хотят сделать и то, что они уже сделали — это все пиратство, и мы будем с ними поступать так, как поступают с пиратами. Хотят проверить? Пускай попробуют!», — заявил сенатор.

Напомним, что 25 марта украинские пограничники задержали крымское рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море. 30 марта сейнер был арестован по решению украинского суда. На борту находятся 10 человек, все — граждане России. Членов экипажа обвиняют в нарушении порядка въезда в Крым, а капитана — еще и в попытке нанести ущерб интересам Украины. Сегодня стало известно, что капитан «Норда» был доставлен в Херсонский суд.