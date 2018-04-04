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Савченко под арестом «очень подурнела»
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Савченко под арестом «очень подурнела» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
За 12 дней голодовки депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко «очень подурнела» и похудела на 10 килограмм, но у нее есть сигареты, и это «ее маленькая радость», заявила сестра политика Вера.
В интервью изданию «Украинская правда» Вера Савченко сообщила, что видела сестру во вторник, 3 апреля.
«Она голодает 12 дней, имеет боевой настрой. Но, конечно, очень подурнела и потеряла десять килограмм. Была больше 80 килограмм, а сейчас 75. Но рвоты нет — ей уже дали воду бутилированную, потому что до этого она пила из-под крана. Я передала ей лекарства, «Ношпу» и капли для носа», — сказала Вера Савченко.
Также она отметила, что Надежда Савченко не употребляет глюкозы, чая или кофе.
«Если есть глюкоза — это не голодание. У Надежды есть вода и сигареты. Сигареты — это ее маленькая радость», — отметила Вера Савченко, добавив, что ее сестра не собирается прекращать голодовку.
Ранее сообщалось, что Вера Савченко обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить международный надзор над ситуацией с арестом и уголовным преследованием сестры.
Напомним, в 23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко, которую генпрокеуратура Украины заподозрила в подготовке теракта в Верховной Раде. Савченко в ответ в суде объявила голодовку, ее состояние позднее ухудшилось.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как на Украине Савченко превратилась из «героини» в «террористку», а также о том, как Киев второй раз сделал из Савченко национального героя.
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