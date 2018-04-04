Сестра Савченко рассказала, сколько килограмм Надежда потеряла за голодовку

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. Она объявила голодовку.

Вера отметила, что видела Надежду 3 апреля. «Она голодает 12 дней, имеет боевой настрой. Но, конечно, очень подурнела и потеряла десять килограмм. Была больше 80 килограмм, а сейчас 75. Но рвоты нет — ей уже дали воду бутилированную, потому что до этого она пила из-под крана. Я передала ей лекарства, „Ношпу“ и капли для носа», — сказала сестра арестованной.

Она заверила, что Савченко не употребляет глюкозы, чая или кофе. «Если есть глюкоза — это не голодание. У Надежды есть вода и сигареты. Сигареты — это ее маленькая радость», — сказала Вера.

По словам Веры, Надежда не собирается прекращать голодовку.