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Сестра Савченко рассказала, сколько килограмм Надежда потеряла за голодовку
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Сестра Савченко рассказала, сколько килограмм Надежда потеряла за голодовку 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко за 12 дней голодовки «очень подурнела» и похудела на 10 килограмм, но сигареты у нее есть, и это «ее маленькая радость», заявила сестра политика Вера интернет-изданию "Украинская правда".
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. Она объявила голодовку.
Вера отметила, что видела Надежду 3 апреля. «Она голодает 12 дней, имеет боевой настрой. Но, конечно, очень подурнела и потеряла десять килограмм. Была больше 80 килограмм, а сейчас 75. Но рвоты нет — ей уже дали воду бутилированную, потому что до этого она пила из-под крана. Я передала ей лекарства, „Ношпу“ и капли для носа», — сказала сестра арестованной.
Она заверила, что Савченко не употребляет глюкозы, чая или кофе. «Если есть глюкоза — это не голодание. У Надежды есть вода и сигареты. Сигареты — это ее маленькая радость», — сказала Вера.
По словам Веры, Надежда не собирается прекращать голодовку.
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