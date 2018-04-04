На Украине заявили о «трехсотлетней» войне с Россией 

Война между Украиной и Россией идет уже 300 лет. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия пытается дестабилизировать обстановку на всей территории Украины.
«Это не закончится даже после освобождения Донбасса, я думаю, это будет в более-менее ближайшее время, условно говоря. Но все равно война продолжится. Она идет 300 лет», — заявил Грымчак в интервью телеканалу «112 Украина».
Ранее Юрий Грымчак призывал оказывать на Россию экономическое, финансовое давление и вводить «очень серьезные санкции». По его словам, в результате этих санкций возвращение Крыма Украине должно стать спасением для России.