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Украина не будет разрывать договор о дружбе с Россией, но и не станет его продлевать
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Украина не будет разрывать договор о дружбе с Россией, но и не станет его продлевать 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. МИД Украины не планирует разрывать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, но и не будет его продлевать. Об этом заявила в среду заместитель главы МИД Елена Зеркаль на заседании комитета Верховной рады по иностранным делам.
"Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и РФ. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе", — пояснила Зеркаль.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.
Согласно ст. 40 договора, его действие автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного десятилетнего периода.
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