Украина не будет разрывать договор о дружбе с Россией, но и не станет его продлевать

"Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и РФ. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе", — пояснила Зеркаль.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

Согласно ст. 40 договора, его действие автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит другой стороне о своем желании прекратить его действие путем письменного уведомления не менее чем за шесть месяцев до окончания очередного десятилетнего периода.