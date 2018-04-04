Грызлов: пасхальное перемирие в целом работает, несмотря на провокации и попытки срыва

МИНСК , 4 апреля. / ТАСС /. Объявленное с 30 марта в Донбассе пасхальное перемирие в целом работает, несмотря на провокации и попытки его срыва. Такую точку зрения высказал полдпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов по итогам очередного ее заседания в Минске.

"На сегодняшней встрече контактной группы были проанализированы промежуточные результаты «пасхального перемирия», действующего с 30 марта, — сообщил он. — Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатировала, что на большинстве участков линии разграничения обстрелы не зафиксированы, из чего следует, что действующий режим прекращения огня — это серьезный вклад в общее дело по обеспечению безопасности жителей районов конфликтной зоны. Пасхальное перемирие в целом работает, несмотря на провокации и попытки срыва".

По его словам, в настоящее время подгруппа по безопасности занята подготовкой введения системы эффективного контроля по соблюдению достигнутых договоренностей между сторонами конфликта — Украиной и республиками Донбасса. «Соответствующий механизм должен исключить провокации, приводящие к нарушениям режима перемирия, с неотвратимым наказанием виновных», — сказал Грызлов.

Он отметил, что проблема состоит в хроническом неисполнении Украиной достигнутых ранее договоренностей. «Отмечу, что самой главной задачей для достижения полной тишины на линии разграничения является разведение сил по всей ее протяженности, — продолжал он. — Позавчера ВСУ вновь отказались от разведения сил в районе Станицы Луганской, отказались от взятых на себя обязательств. И так продолжается уже более полутора лет с сентября 2016 года».

Аналогичная ситуация, указал полпред РФ, происходит с обменом удерживаемыми сторонами конфликта лицами. «Есть условия и основания для завершения этого процесса, но украинская сторона постоянно создает искусственные трудности, отступает от принципа „всех на всех“.

»Мы прорабатываем вопросы о полном восстановлении моста в Станице Луганская, — продолжал он. -Вместе с тем, гуманитарные вопросы, так же как и вопросы безопасности неразрывно связаны с запуском политического процесса с предоставлением Донбассу особого статуса по «формуле Штайнмайера», проведении амнистии, а также снятии экономической блокады Донбасса".

"Восстановление инфраструктуры Донбасса имеет огромное значение, однако без экономического деблокирования этой территории со стороны Украины эти меры остаются выборочными и точечными. При том, что минские соглашения предполагают восстановление хозяйственных связей в полном объеме", — заключил Борис Грызлов.