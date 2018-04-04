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Савченко ждет полиграф
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Надежду Савченко проверят на полиграфе 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутата Верховной рады Надежду Савченко, которая в настоящий момент находится в СИЗО, проверят на полиграфе. Об этом сообщила пресс-служба нардепа.
«5 апреля в 10:00 Надежду Савченко должны доставить в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа», — говорится в сообщении в Facebook.
Также отмечается, что адвокаты Савченко до сих пор не получили материалов производства для ознакомления.
>>Сестра Савченко нашла взрывчатку в своем авто
Ранее Вера Савченко сообщила, что её сестра похудела на 10 кг с начала голодовки.
23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца. Нардеп объявила голодовку.
RT на русском: последние новости
На Украине заявили о «трёхсотлетней» войне с Россией Сестра Савченко сообщила об обнаружении закладки под взрывчатку в своём автомобиле Адвокат Надежды Савченко объяснил решение взять самоотвод
 Ещё 6 источников 
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