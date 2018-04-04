Савченко ждет полиграф

Надежду Савченко проверят на полиграфе

«5 апреля в 10:00 Надежду Савченко должны доставить в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа», — говорится в сообщении в Facebook.

Также отмечается, что адвокаты Савченко до сих пор не получили материалов производства для ознакомления.

Ранее Вера Савченко сообщила, что её сестра похудела на 10 кг с начала голодовки.

23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца. Нардеп объявила голодовку.