Савченко пройдет экспертизу с применением полиграфа

По версии генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

"Завтра (в четверг) Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ (Киевской научно-исследовательский институт судебных экспертиз) по адресу Смоленская, 6 для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа", — заявила Проторченко, ее слова в среду цитирует официальный канал политика в Telegram.

По ее словам, адвокаты депутата до сих пор не получили материалы уголовного дела, поэтому не могут контролировать проведение экспертизы и подготовить свои вопросы.