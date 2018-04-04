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Савченко пройдет экспертизу с применением полиграфа
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Савченко пройдет экспертизу с применением полиграфа 

РИА Новости 1 час назад
КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, в четверг пройдет психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа, заявила ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко.
По версии генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.
"Завтра (в четверг) Надежду Савченко должны доставить в КНИИСЭ (Киевской научно-исследовательский институт судебных экспертиз) по адресу Смоленская, 6 для проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа", — заявила Проторченко, ее слова в среду цитирует официальный канал политика в Telegram.
По ее словам, адвокаты депутата до сих пор не получили материалы уголовного дела, поэтому не могут контролировать проведение экспертизы и подготовить свои вопросы.
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