МИД выразил возмущение провокацией Украины в отношении судна «Норд»

«Российская сторона потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возврата судна „Норд“ ее законному владельцу и недопущения аналогичных провокаций в будущем», — цитирует Захарову ТАСС

По ее словам, Москва возмущена, в частности, тем, что сотрудники Службы безопасности Украины вывезли капитана судна Владимира Горбенко на автомобиле из Бердянска Херсон и намерены ходатайствовать перед местным судом о его аресте. Тем временем моряки были вынуждены покинуть судно, поскольку хранившаяся на нем рыба пришла в негодность. В итоге условия пребывания на «Норде» можно назвать антисанитарными. Захарова сообщила, что в настоящее время моряки спустились на пирс, «где находятся под прицелами автоматчиков». В то же время украинская сторона не позволяет встретиться с ними российским дипломатам, указывая на то, что члены экипажа — жители Керчи , а следовательно являются гражданами Украины

"Адвокаты россиян привлекли внимание местных правозащитных организаций к бесчинству украинских властей", — отметила представитель МИД

Захарова напомнила, что Россия уже не в первый раз сталкивается с аналогичными провокациями. И привела в пример ситуацию с задержанными российскими военнослужащими Александром Барановым Максимом Одинцовым , которые отбывают наказания на Украине.

"Мы продолжаем настаивать на невиновности наших соотечественников, подвергающихся незаконным, агрессивным действиям со стороны силовых и судебных структур Украины", — заявила Захарова.

Напомним, 25 марта рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом, принадлежащее керченскому рыбколхозу имени Первого мая, было задержано пограничными службами Украины в Азовском море. Экипажу инкриминируется статья 204 Кодекса об административных правонарушениях Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").

Само судно арестовано по решению суда, и адвокаты уже приступили к обжалованию этого акта.