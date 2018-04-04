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МИД выразил возмущение провокацией Украины в отношении судна «Норд»
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МИД выразил возмущение провокацией Украины в отношении судна «Норд» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
«Российская сторона потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возврата судна „Норд“ ее законному владельцу и недопущения аналогичных провокаций в будущем», — цитирует Захарову ТАСС.
По ее словам, Москва возмущена, в частности, тем, что сотрудники Службы безопасности Украины вывезли капитана судна Владимира Горбенко на автомобиле из Бердянска в Херсон и намерены ходатайствовать перед местным судом о его аресте. Тем временем моряки были вынуждены покинуть судно, поскольку хранившаяся на нем рыба пришла в негодность. В итоге условия пребывания на «Норде» можно назвать антисанитарными. Захарова сообщила, что в настоящее время моряки спустились на пирс, «где находятся под прицелами автоматчиков». В то же время украинская сторона не позволяет встретиться с ними российским дипломатам, указывая на то, что члены экипажа — жители Керчи, а следовательно являются гражданами Украины.
"Адвокаты россиян привлекли внимание местных правозащитных организаций к бесчинству украинских властей", — отметила представитель МИД.
Захарова напомнила, что Россия уже не в первый раз сталкивается с аналогичными провокациями. И привела в пример ситуацию с задержанными российскими военнослужащими Александром Барановым и Максимом Одинцовым, которые отбывают наказания на Украине.
"Мы продолжаем настаивать на невиновности наших соотечественников, подвергающихся незаконным, агрессивным действиям со стороны силовых и судебных структур Украины", — заявила Захарова.
Напомним, 25 марта рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом, принадлежащее керченскому рыбколхозу имени Первого мая, было задержано пограничными службами Украины в Азовском море. Экипажу инкриминируется статья 204 Кодекса об административных правонарушениях Украины ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").
Само судно арестовано по решению суда, и адвокаты уже приступили к обжалованию этого акта.
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