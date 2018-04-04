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Анна Гопко посчитала, сколько соглашений Украина расторгла с Россией
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Анна Гопко посчитала, сколько соглашений Украина расторгла с Россией 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
По данным Министерства иностранных дел Украины, до осложнения отношений в 2014 году между Москвой и Киевом действовал 451 международный договор.
«До апреля 2018 года принято решение о прекращении или приостановлении действий в целом касаемо 44 сделок. Это одно межгосударственное соглашение, 25 межправительственных, 18 межведомственных соглашений», — уточнила председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко.
В 2014 году Украина прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения «в связи с российской агрессией и аннексией РФ Крыма». В мае 2015 года расторгнуто межправительственное соглашение с Россией в сфере военно-технического сотрудничества от 1993 года, а в августе — межправительственное соглашение о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности.
В августе 2017 года правительство Украины разорвало межправительственное соглашение с РФ от 2003 года о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны, в октябре — межправительственное соглашение с РФ от 2000 года о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.
21 марта 2018 года правительство Украины единогласно и без обсуждения приняло решение о денонсации программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией, подписанной в 2011 году.
«Они (остальные соглашения — ред.) действующие. Согласно законодательству, силами только МИД принять решение о необходимости расторжения той или иной сделки нет возможности», — сказал представитель внешнеполитического ведомства Украины, отвечая на вопрос председателя парламентского комитета.
Недавно депутат Верховной Рады Светлана Залищук сообщила, что МИД Украины подготовил предложения по выходу страны из органов СНГ, а также разрыву договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с РФ.
Москва и Киев подписали большой договор о дружбе в 1997 году с возможностью автоматического продления каждые 10 лет, если ни одна из сторон не сообщает о желании прекратить его действие в письменном виде не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного 10-летнего периода. Соответственно, заявить о намерении денонсировать документ Россия и Украина должны не позднее октября 2018 года, иначе договор продолжит своё действие до 2029 года.
Что касается СНГ, то с 2014 года Украина не платит взносы и не участвует в реализации проектов. Теперь руководство Содружества ищет способы влияния на Киев и не исключает разработки санкционного механизма, если украинская сторона откажется выполнять свои обязательства. При этом, как отметил постоянный представитель России при СНГ Андрей Шведов, никто не заинтересован в изоляции Украины, а выход из состава организации в первую очередь навредит самому Киеву.
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