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«Пасхальное» перемирие в Донбассе в целом соблюдается, заявил Грызлов
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«Пасхальное» перемирие в Донбассе в целом соблюдается, заявил Грызлов 

РИА Новости 1 час назад
МИНСК, 4 апр — РИА Новости. «Пасхальное» перемирие в Донбассе в целом соблюдается, несмотря на провокации и попытки срыва, заявил журналистам постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.
"На сегодняшней встрече Контактной группы были проанализированы промежуточные результаты «пасхального перемирия», действующего с 30 марта. СММ ОБСЕ констатировала, что на большинстве участков линии разграничения обстрелы не зафиксированы, из чего следует, что действующий режим прекращения огня это серьезный вклад в общее дело по обеспечению безопасности жителей районов конфликтной зоны. «Пасхальное перемирие» в целом работает, несмотря на провокации и попытки срыва", — сообщил Грызлов.
По его словам, сейчас подгруппа контактной группы по безопасности занимается подготовкой введения системы эффективного контроля по соблюдению достигнутых договоренностей между сторонами конфликта — Украиной, ДНР и ЛНР.
"Соответствующий механизм должен исключить провокации, приводящие к нарушениям режима перемирия, с неотвратимым наказанием виновных", — сообщил Грызлов.
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