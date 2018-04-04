«Пасхальное» перемирие в Донбассе в целом соблюдается, заявил Грызлов

"На сегодняшней встрече Контактной группы были проанализированы промежуточные результаты «пасхального перемирия», действующего с 30 марта. СММ ОБСЕ констатировала, что на большинстве участков линии разграничения обстрелы не зафиксированы, из чего следует, что действующий режим прекращения огня это серьезный вклад в общее дело по обеспечению безопасности жителей районов конфликтной зоны. «Пасхальное перемирие» в целом работает, несмотря на провокации и попытки срыва", — сообщил Грызлов.

По его словам, сейчас подгруппа контактной группы по безопасности занимается подготовкой введения системы эффективного контроля по соблюдению достигнутых договоренностей между сторонами конфликта — Украиной, ДНР и ЛНР.

"Соответствующий механизм должен исключить провокации, приводящие к нарушениям режима перемирия, с неотвратимым наказанием виновных", — сообщил Грызлов.