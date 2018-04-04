Адвокат Савченко объяснил взятие самоотвода

Виктор Чевгуз, бывший адвокат депутата Верховной рады Надежды Савченко, объяснил своё решение взять самоотвод тем, что он не заинтересован вмешиваться в политику.
«Хорошо защищать того, кто сам хочет защититься, и то, что ему рекомендуют специалисты, он выполняет. А тот, кто на своей волне … Здесь уголовное преступление. Я адвокат по уголовным делам, а Надежда защищается политическими методами. Я в политику не лезу», — цитирует Чевгуза «Украинская правда».
По его мнению, надо защищаться от предъявленных обвинений, а не обвинять генпрокурора Украины Юрия Луценко, президента страны Петра Порошенко и всех остальных.
Адвокат отметил, что продолжит оказывать правовую помощь Савченко по вопросам уголовных дел.
«Только что у меня мама её была, мы продолжаем работать. Я помогал им в 2014 году, не только по уголовному делу, но и маме помогал по другим вопросам. И продолжу дальше», — подчеркнул юрист.
3 апреля Чевгуз сообщил, что взял самоотвод.
23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца.