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Сестра Савченко нашла взрывчатку в своем авто
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Сестра Савченко сообщила об обнаружении закладки под взрывчатку в своём автомобиле 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вера Савченко, сестра народного депутата Украины Надежды Савченко, сообщила, что обнаружила в своём автомобиле закладку под взрывчатку.
«Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку под взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы», — цитирует Савченко издание «ZIK».
Она также отметила, что считает дело в отношении своей сестры полностью политизированным.
Ранее Вера Савченко попросила президента США Дональда Трампа обеспечить международный надзор за ситуацией с арестом её сестры.
23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца.
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