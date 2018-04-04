Сестра Савченко нашла взрывчатку в своем авто

Вера Савченко, сестра народного депутата Украины Надежды Савченко, сообщила, что обнаружила в своём автомобиле закладку под взрывчатку.
«Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку под взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы», — цитирует Савченко издание «ZIK».
Она также отметила, что считает дело в отношении своей сестры полностью политизированным.
Ранее Вера Савченко попросила президента США Дональда Трампа обеспечить международный надзор за ситуацией с арестом её сестры.
23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца.