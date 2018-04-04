Сестра Савченко нашла взрывчатку в своем авто

Сестра Савченко сообщила об обнаружении закладки под взрывчатку в своём автомобиле

Вера Савченко , сестра народного депутата Украины Надежды Савченко , сообщила, что обнаружила в своём автомобиле закладку под взрывчатку. «Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку под взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы», — цитирует Савченко издание «ZIK». Она также отметила, что считает дело в отношении своей сестры полностью политизированным. Ранее Вера Савченко попросила президента США Дональда Трампа обеспечить международный надзор за ситуацией с арестом её сестры. 23 марта Шевченковский суд Киева арестовал Надежду Савченко на два месяца.