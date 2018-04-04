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Украина срывает переговоры по восстановлению мобильной связи в ДНР
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Украина срывает переговоры по восстановлению мобильной связи в ДНР 

ТАСС 1 час назад
МИНСК, 4 апреля. /ТАСС/. Украинская сторона в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины находит причины для блокировки процесса восстановления мобильной связи на территории провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду заявил полпред республики на минских переговорах Денис Пушилин.
"Жаль, что Украина продолжает политизировать, а соответственно срывать восстановление связи Vodafone ("МТС-Украина") …Украина находит каждый раз, каждую встречу, новые и новые причины отложить на неопределенный срок запуск оператора мобильной связи, — цитирует его Донецкое агентство новостей. — Сегодня Украина заявила, что нужные новые гарантии для нового оборудования, теперь от посредника в переговорном процессе, от России. Наверняка у Киева в запасе целый арсенал требований, которые они собираются выдвигать, чтобы затянуть время и ничего не восстанавливать".
По словам Пушилина, ДНР будет продолжать добиваться «политического решения» от Киева для восстановления связи. Однако в республике уверенны, что шансы невелики «как и обычно во всех взаимоотношениях» с украинской стороной.
Из-за аварии 11 января в Донбассе пропал сигнал украинского мобильного оператора Vodafone ("МТС-Украина"). 19 января мобильная связь в ЛНР была восстановлена, а на территории ДНР сигнал украинского оператора отсутствует до сих пор.
14 марта в белорусской столице контактная группа достигла договоренностей относительно восстановления мобильной связи на территории провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как сообщила тогда Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы, представители договорились, что работа будет проводиться силами компании «Vodafone Украина» при участии ОБСЕ с соблюдением украинского законодательства.
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