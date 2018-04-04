На переговорах по Донбассу обсудили восстановление мобильной связи в ДНР

МИНСК , 4 апр — РИА Новости . Восстановление мобильной связи «Vodafone–Украина» на территории самопровозглашенной ДНР обсудили в среду в Минске в рамках переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее рабочих подгрупп, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

В январе в ДНР сообщили, что в республике была нарушена работа сотового оператора «Vodafone-Украина» из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки. «Vodafone-Украина» оставалась единственной сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в неподконтрольных Киеву районах Донбасса.

"Экономическая рабочая группа продолжила обсуждение дальнейших шагов, необходимых для восстановления и обеспечения мобильной связи «Vodafone–Украина» в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.)", — сказал Сайдик журналистам по итогам переговоров в Минске.

Спецпредставитель отметил, что в ЛНР проведены ремонтные работы. «Речь идет не только об условиях ремонта, есть и другие вопросы, и в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — ред.) они намного сложнее», — сказал Сайдик, подчеркнув, что население очень ждет восстановления мобильной связи. По его словам, участники подгруппы продолжили рассматривать вопросы, связанные с выплатой пенсий, водоснабжением в системах «Карбонит» и «Вода Донбасса» и возвратом железнодорожных вагонов, находящихся на неподконтрольной Киеву территории.

Подгруппа по гуманитарным вопросам обсудила обмен пленными и улучшение условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска, в частности у Станицы Луганской.

Основными темами работы политической подгруппы стали модальность имплементации «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и амнистия, отметил Сайдик. Следующее заседание контактной группы пройдет в Минске 18 апреля, добавил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.