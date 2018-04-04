Ещё
На переговорах по Донбассу обсудили восстановление мобильной связи в ДНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня

На переговорах по Донбассу обсудили восстановление мобильной связи в ДНР 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
МИНСК, 4 апр — РИА Новости. Восстановление мобильной связи «Vodafone–Украина» на территории самопровозглашенной ДНР обсудили в среду в Минске в рамках переговоров контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее рабочих подгрупп, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
В январе в ДНР сообщили, что в республике была нарушена работа сотового оператора «Vodafone-Украина» из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки. «Vodafone-Украина» оставалась единственной сотовой компанией, связь которой продолжала действовать в неподконтрольных Киеву районах Донбасса.
"Экономическая рабочая группа продолжила обсуждение дальнейших шагов, необходимых для восстановления и обеспечения мобильной связи «Vodafone–Украина» в ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.)", — сказал Сайдик журналистам по итогам переговоров в Минске.
Спецпредставитель отметил, что в ЛНР проведены ремонтные работы. «Речь идет не только об условиях ремонта, есть и другие вопросы, и в ОРДО (отдельные районы Донецкой области — ред.) они намного сложнее», — сказал Сайдик, подчеркнув, что население очень ждет восстановления мобильной связи. По его словам, участники подгруппы продолжили рассматривать вопросы, связанные с выплатой пенсий, водоснабжением в системах «Карбонит» и «Вода Донбасса» и возвратом железнодорожных вагонов, находящихся на неподконтрольной Киеву территории.
Подгруппа по гуманитарным вопросам обсудила обмен пленными и улучшение условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска, в частности у Станицы Луганской.
Основными темами работы политической подгруппы стали модальность имплементации «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и амнистия, отметил Сайдик. Следующее заседание контактной группы пройдет в Минске 18 апреля, добавил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
РИА Новости: последние новости
Порошенко указал в декларации завод в Крыму В Киеве признали, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе МИД Польши выразил протест из-за сожжения польского флага в Киеве
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия созвала Совбез ООН265
Трамп потребовал платы за Сирию116
У России нашелся неожиданный защитник24
В США нашли способ уничтожить супероружие России133
В Финляндии мужчина родил ребенка81
Видео
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
00:35
У России нашелся неожиданный защитник
Политика
01:21
Макаки снимают стресс в горячих источниках
Наука Наука и техника
03:50
Резник назвал причины ссоры с Пугачевой
Шоу-бизнес Другое
00:58
«С прицелом на Курилы»: ВВС США разворачиваются в Японии
Армия В мире
00:37
Рыбку обвинили в изнасиловании
Шоу-бизнес
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
04:46
Трамп потребовал платы за Сирию
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение