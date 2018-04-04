Олейник: Вопрос к нацикам — кто привел к власти олигархов?

Ветряные мельницы нацистов Украины

Интересный вопрос есть к нацикам. Кто привел к власти в стране олигархов? Майдан требовал абсолютной власти без олигархов. Они что не видели, что Порошенко олигарх? Он же не из космоса свалился со своим бизнесом не землю Украины.

Мне все эти движения напоминают ленинский комсомол, который иногда создавал трудности, а потом с ними боролся. Привели к власти олигархов в 2014 году и теперь взялись с ними бороться. Та же «Свобода» была при власти. С самого начала. Генеральный прокурор был свободовец, вице-премьеры. Сегодня Парубий оттуда.

Возникает вопрос: Почему вы сегодня боретесь с олигархами? Откуда вы их взяли? Получается война с ветряными мельницами. Классика жанра. Теперь у них есть лозунг «За украинское будущее без олигархов». Так они отвлекают народ от главного, что нужно менять всех, а не зажиточную часть власти. В этом борделе нужно менять не только мебель, но и людей.