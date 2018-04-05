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Рада приняла закон о переименовании ВДВ в десантно-штурмовые войска Украины
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Рада приняла закон о переименовании ВДВ в десантно-штурмовые войска Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Верховная рада со второй попытки приняла президентский закон о переименовании воздушно-десантных войск (ВДВ) в десантно-штурмовые войска вооруженных сил Украины.
Такое решение в четверг поддержали 236 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что принял решение отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ и ввести новое название — десантно-штурмовые войска. Он также сообщил, что теперь береты украинских десантников вместо голубых будут темно-бордовыми — под стандарт НАТО.
В конце ноября 2017 года Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект о переименовании ВДВ.
Как говорится в пояснительной записке к документу, разработка законопроекта связана с ухудшением отношений между Украиной и Россией, которую в Киеве обвиняют в агрессии, что «повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора».
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором», так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения «публичными бездоказательными инсинуациями». Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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