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Аваков назвал условия своей отставки
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«Балансирую на грани». Аваков назвал условия своей отставки 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в интервью информагентству "ЛИГАБизнесИнформ" рассказал об условиях, при которых готов покинуть свой пост.
"Как только я пойму, что моя работа бесполезна или уровень сопротивляемости выше, чем я могу преодолеть, или я не имею возможности влиять на события — я немедленно уйду с этой своей работы", — заявил глава МВД.
По словам министра, время для этого пока не наступило, однако он "балансирует на грани".
Аваков также отметил, что сейчас в стране начинаются "предвыборные страсти". Как считает чиновник, украинское государство "нельзя строить на эмоциях, воле одного человека или одной группы лиц".
"Нужен баланс. Любая власть — вопрос баланса. Я стараюсь быть элементом этого баланса. Пока это удается", — подчеркнул министр.
Аваков занимает пост главы МВД с 2014 года. За это время депутаты Верховной рады неоднократно предлагали отправить министра в отставку. Парламентарии отмечали, что при Авакове показатели уровня преступности выросли на 30%. Кроме того, по заявлениям депутатов, под руководством чиновника органы внутренних дел "продемонстрировали несостоятельность в вопросе обеспечения безопасности граждан Украины и борьбы с криминалитетом". Члены Верховной рады указывали и на коррупционный скандал, к которому оказался причастен сын Авакова.
В ноябре 2017 года украинский парламент рассмотрел проект постановления о лишении министра занимаемой должности. За отставку Авакова проголосовал лишь 31 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.
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