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Киев пригрозил всем российским морякам
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Киев пригрозил всем российским морякам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Украина будет задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования с Киевом. Об этом «Обозревателю» заявил представитель Госпогранслужбы страны Олег Слободян.
«Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», — сообщил он.
Слободян добавил, что «возможности Украины в Черноморском регионе адекватны существующим угрозам». «Что касается того, что может сделать Россия, — может сделать много чего, но если сделает, будем смотреть. Не будем спешить с выводами и негативными прогнозами», — подчеркнул он.
Ранее в среду сообщалось, что капитан российского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками и арестованного властями этой страны, был доставлен в суд города Херсон для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Утром 4 апреля он был похищен украинскими пограничниками и увезен в неизвестном направлении.
Российское судно «Норд» с командой из 10 человек было задержано в Азовском море 26 марта. Судно зарегистрировано в порту Керчи в Крыму, который Украина считает своей территорией.
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