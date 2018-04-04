Голодающая Савченко предложила план переустройства Украины, как в «Звездном десанте»

Сестра летчицы рассказала, кому мешает Надежда

Герой Украины , народный депутат Надежда Савченко вторую неделю держит голодовку в следственном изоляторе СБУ . Но шествий и митингов с плакатами: «Спасите Надю!» в Киеве нет. «Это в России боялись, что она умрет в камере, — поясняет ситуацию сестра летчицы Вера Савченко . — А в Украине никого это особо не беспокоит!» Между тем Надежда Савченко продвигает план переустройства Украины, который больше похож на антиутопию.

В среду сестра летчицы Вера и ближайшие соратницы Савченко по партии провели в Киеве специальный брифинг, чтобы пояснить причины ее ареста и обвинения в терроризме. Причин, по их мнению, две — депутатская деятельность Надежды и ее попытка «изменить политическое устройство Украины».

Версию с «терроризмом» никто серьезно не рассматривает и говорить о ней на брифинге не стали. «Там в деле обвиняемых всего двое — Надя и Рубан ( Владимир Рубан , глава центра освобождения пленных „Офицерский корпус“ — „КВ“), — поделился информацией источник, близкий к окружению Савченко. — Остальные члены „террористической организации“ — „засекреченные свидетели“ СБУ. Да и с делом в полном объеме адвокаты еще даже ознакомиться не успели — из-за этой секретности».

Сейчас Надежда голодает, потеряла 10 килограмм веса и написала большое обращение к своим избирателям с проектом полного изменения политического строя Украины.

К ней довольно либерально относятся следователи: за неполные две недели у нее на свидании дважды побывала сестра и один раз мать (по закону свиданий может быть 2 в месяц и его может разрешить или не разрешить следователь по делу). Сейчас семья сражается за то, чтобы к Надежде Савченко пускали помощниц, ведь никто голодающую в камере подследственную депутатских полномочий не лишал и лишать не собирается.

На брифинге Вера Савченко бегло перечислила, с кем «воевала» ее сестра в украинском политикуме. Например, Надежда добивалась возбуждения уголовного дела против производителей новых БТР-4К. Есть знаменитая история, когда в 92-й бригаде ВСУ на марше встали из-за поломок все торжественно врученные бригаде в 2016 году президентом Порошенко новейшие бронетранспортеры. «БТР-4К делает Харьковское конструкторское бюро имени Морозова, — поясняет Вера Савченко. — Это даже не завод, это экспериментальный центр, за которым стоит глава комитета по национальной безопасности и обороне Верховной Рады Сергей Пашинский . Надежда боролась против бизнеса Пашинского и главы военной прокуратуры Матиоса, а это уголовное дело в итоге закрыли. Когда Савченко обвиняют в терроризме, на это бросают все силы, а на бракованную технику для военных действий людей в прокуратуре не хватает!»

Воевала Савченко и с контрабандой, к которой, по ее мнению, причастны губернаторы Донецкой и Закарпатской областей Жебривський и Москаль с соратником Петра Порошенко, сельскохозяйственным олигархом Косюком и отцом одного из лидеров Оппозиционного блока, мэром Кривого Рога Юрием Вилкулом.

А ближайшая соратница Савченко Ирина Юзык рассказала, как Надежда боролась с теневыми потоками и незаконной застройкой в исполнении мэра Львова Андрея Садового (это уже «Самопомощь). Одним словом, нет в Украине политической силы, с которой не повоевала бы Герой Украины и депутат парламента Надежда Савченко.

Сейчас ее команда продвигает план переустройства Украины. Для начала предлагают провести перепись населения: они уверены, что на данный момент в Украине осталось не более 30 млн жителей, а избирателей и того меньше. Вот из этих избирателей потом соберут „административные единицы“ — по 120-150 тысяч избирателей в каждой. И эти две с половиной сотни образований будут избирать парламент. А голосовать будут активные люди с помощью электронного голосования — картами и отпечатками пальцев. Кто не голосует, на полгода лишается этого права.

И все избирательные комиссии, кроме центральной отменятся. А всеобщим голосованием должны меняться не только депутаты, но и судьи, прокуроры и местные руководители полиции. И тогда партии отомрут, правительство станет профессиональным, и налоги на 80% останутся на местах. Крутая программа, я о такой последний раз у Роберта Хайнлайна в „Звездном десанте“ читал.

Вера Савченко рассказала, что эту концепцию переустройства Украины Надежда в общих чертах представляла в Фонде „Возрождение“ (украинское представительство центра Сороса), и там героине Украины предложили поехать в США поучиться, подтянуть теорию и доработать концепцию. Но Надежда Савченко выбрала борьбу и Верховную Раду. „На святое покусилась!“ — как процитировала одного из нынешних заместителей украинского прокурора Вера Савченко.

Следующий суд по делу ее голодающей сестры — в мае. Но до него нужно еще дожить.