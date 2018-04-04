Киев шантажирует Польшу: Памятники в обмен на эксгумацию

Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар на брифинге.

«Моратория как такового нет, есть комиссия, которая дает разрешение на проведение определенных работ. Для того чтобы комиссия дала разрешение… должен быть создан надлежащий фон, который сейчас негативный, где к Украине каждый раз какие-то претензии. По крайней мере должен быть сделан первый шаг в вопросе восстановления памятников, то, чего мы сейчас ожидаем. И я думаю, разрешения будут выдаваться», — сказал он.

Боднар отметил, что в состав комиссии входят не только представители власти, но и общественных организаций.

По его словам, украинская сторона заинтересована в восстановлении украинских памятников в Польше , защите прав украинского меньшинства в Польше, а также решении ситуации вокруг польского закона «Об Институте национальной памяти».

Ранее замглавы МИД заявлял, что шансы на разрешение на эксгумацию высоки, однако это вопрос диалога с Польшей.

Очередным камнем преткновения в польско-украинских отношениях стал так называемый «антибандеровский закон». 1 марта в Польше вступил в силу закон о наказании за публичное обвинение польской нации в причастности к Холокосту и преступлениям Третьего рейха, также вводящий уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов