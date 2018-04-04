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Кирилл Молчанов: У Порошенко нет ни олигархической, ни внешней поддержки
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Кирилл Молчанов: У Порошенко нет ни олигархической, ни внешней поддержки 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Он напомнил, что у Порошенко сейчас рейтинг в районе 5-8%. Он попытается какими-то манипуляциями себе его повысить, в основном — за счет антироссийской риторики. Но его проблема в том, что в этой нише у него очень большая конкуренция.
«В то же время Порошенко не хватает поддержи олигархических элит. Так, недавно по телеканалу «1+1» показали фильм в честь годовщины Майдана-2013/2014, и ключевыми лицами там были другие люди, а не президент. При этом внешней подмоги у президента — практически никакой. И мало того — дома его поджидает фронда в лице «Народного Фронта» и премьера Гройсмана. Поэтому президенту будет проблематично попасть во второй тур», — оценил ситуацию эксперт.
Что касается других кандидатов на кресло главы государства — в частности, лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко — то Молчанов напомнил, что украинский народ обладает короткой политической памятью и уже забыл ее неудачные инициативы во время премьерства, например, «Юлина тысяча» и «Контрабанда — стоп». Ввиду этого феномена Тимошенко имеет неплохие шансы на победу.
По словам аналитика, Порошенко также должен опасаться рейтингов Ляшко и Рабиновича — они вполне смогут составить ему конкуренцию в ходе гонки. Также могут включиться в борьбу и остальные политики так называемого «второго эшелона».
«Еще и технических кандидатов так много, что они рано или поздно начинают отнимать рейтинг у самого президента», — подытожил эксперт.
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