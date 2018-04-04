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Аваков назвал кровавое столкновение альтернативой нарушению границ Украины
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Аваков назвал кровавое столкновение альтернативой нарушению границ Украины 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Глава МВД Украины Арсен Аваков в интервью «ЛИГАБизнесИнформ» рассказал о том, почему дал бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили незаконно пересечь границу.
"Был выбор: либо кровавое столкновение, либо то, что случилось. Пограничники мне звонили и спрашивали: «Нам открывать огонь?». Я отвечал: «Вы что, идиоты? Нет, конечно!». И вот давайте решим: это я позволил нескольким проходимцам публично нарушить границу Украины, или надо было, чтобы там было 15 трупов?", — сказал Аваков.
Он также подчеркнул, что ему «противны» такие политики, как Саакашвили и выразил уверенность в том, что повторение подобной ситуации приведет к жертвам.
"Думаю, к сожалению, в следующий раз, при подобной попытке — трупы будут и на Украине… Но в той ситуации я принял такое решение — не допустить крови", — заявил он.
Аваков также отметил, что не считает, что действия Саакашвили смогли принести ему счастье и успех.
Ранее Аваков посоветовал Порошенко урезать полномочия.
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