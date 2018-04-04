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Аваков предупредил Саакашвили о последствиях в случае попытки прорыва границы
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Аваков предупредил Саакашвили о последствиях в случае попытки прорыва границы 

RT на русском 22 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в следующий раз при попытке экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его сторонников прорваться через украинскую границу «будут трупы». Об этом он сказал в интервью Лига.net.
По его словам, в сентябре 2017 года, когда Саакашвили со своими сторонниками прорвался через границу, «был выбор: либо кровавое столкновение, либо то, что случилось».
«Пограничники мне звонили и спрашивали: «Нам открывать огонь?». Я отвечал: «Вы что, идиоты? Нет, конечно!» — заявил Аваков.
На это проводивший интервью журналист заявил, что в США в такой ситуации «были бы трупы».
«Почти наверняка! Думаю, к сожалению, в следующий раз, при подобной попытке — трупы будут и на Украине», — отметил глава МВД
10 сентября 2017 года Саакашвили и его сторонники прорвались на территорию Украины через границу со стороны Польши.
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