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Порошенко указал в декларации завод в Крыму
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Порошенко указал в декларации завод в Крыму 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Украины Петр Порошенко указал в своей налоговой декларации Севморзавод в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В заявлении поясняется, что предприятие было сначала национализировано, а затем "незаконно" перешло в собственность России.
"Однако де-юре с точки зрения международного и украинского права это предприятие остается украинским, и именно поэтому оно значится в декларации", — утверждают в ведомстве.
Севастопольский морской завод был основан в 1783 году и назывался Лазаревским Адмиралтейством. Во времена СССР он входил в число мировых лидеров по строительству плавучих кранов. С 2010 года предприятие принадлежало концерну Петра Порошенко.
После референдума в Крыму российские власти национализировали предприятие в пользу Севастополя. В конце 2015 года был подписан договор аренды филиалом АО "ЦС "Звездочка" в Севастополе основных производственных мощностей ГУП "Севастопольский морской завод" сроком на 49 лет. После воссоединения Крыма с Россией за три года выручка предприятия выросла в десять раз.
Полуостров стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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