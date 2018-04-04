Ещё
Киев пригрозил Саакашвили трупами при попытке вновь прорвать границу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев пригрозил Саакашвили трупами при попытке вновь прорвать границу 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Попытка прорыва государственной границы Украины, аналогичная совершенному в сентябре 2017 года бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, может привести к человеческим жертвам. Об этом в интервью «ЛигаБизнесИнформ» заявил министр внутренних дел страны Арсен Аваков.
«Думаю, в следующий раз при подобной попытке трупы будут. Но в той ситуации я принял такое решение — не допустить крови», — поделился он воспоминаниями.
На вопрос, почему органы правопорядка позволили Саакашвили прорвать польско-украинскую границу, Аваков ответил: «Был выбор: либо кровавое столкновение, либо то, что случилось. Пограничники мне звонили и спрашивали: „Нам открывать огонь?“ Я отвечал: „Вы что, идиоты? Нет, конечно!“ И вот давайте решим: это я позволил нескольким проходимцам публично нарушить границу Украины, или надо было, чтобы там было 15 трупов?».
Министр добавил, что «Саакашвили — это человек, который готов ради собственной красивой политической позы использовать все, что угодно». «Мне такого рода политики противны», — подчеркнул Аваков. «Я не думаю, что поступок Саакашвили принес ему счастье и успех. Мы прошли беспрецедентное количество судов на пути выдворения из страны этого человека как нарушившего границу. И судебная процедура прошла безукоризненно», — добавил министр.
Саакашвили был депортирован с Украины 12 февраля. Его обвинили в связях с российскими спецслужбами с целью дестабилизации в стране. До высылки он был одним из организаторов массовых протестов в Киеве.
Лишенный летом 2017 года украинского гражданства политик 10 сентября проник в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники Саакашвили прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии прошел на территорию Украины. В том же месяце суд в Киеве признал его виновным в незаконном пересечении границы.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая угроза для РФ, ЧП в Москве и другие события дня13
У России нашелся неожиданный защитник47
Украина избавится от дружбы с Россией115
Россия созвала Совбез ООН438
Трамп потребовал платы за Сирию123
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
02:19
Появилось видео с борта задержанного судна «Норд»
Общество
01:00
Выдвинута новая версия отравления Скрипалей
Происшествия
01:10
Певцов рассказал о гибели сына
Шоу-бизнес
01:04
США пообещали новые меры против России
В мире Политика
05:27
Вернется ли Кудрин в правительство?
Политика Статьи
02:18
Спевшего «Мурку» священника наказали
Общество
04:30
США обвинили РФ в разработке «Новичка»
США В мире
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение