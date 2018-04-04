Киев пригрозил Саакашвили трупами при попытке вновь прорвать границу

«Думаю, в следующий раз при подобной попытке трупы будут. Но в той ситуации я принял такое решение — не допустить крови», — поделился он воспоминаниями.

На вопрос, почему органы правопорядка позволили Саакашвили прорвать польско-украинскую границу, Аваков ответил: «Был выбор: либо кровавое столкновение, либо то, что случилось. Пограничники мне звонили и спрашивали: „Нам открывать огонь?“ Я отвечал: „Вы что, идиоты? Нет, конечно!“ И вот давайте решим: это я позволил нескольким проходимцам публично нарушить границу Украины, или надо было, чтобы там было 15 трупов?».

Министр добавил, что «Саакашвили — это человек, который готов ради собственной красивой политической позы использовать все, что угодно». «Мне такого рода политики противны», — подчеркнул Аваков. «Я не думаю, что поступок Саакашвили принес ему счастье и успех. Мы прошли беспрецедентное количество судов на пути выдворения из страны этого человека как нарушившего границу. И судебная процедура прошла безукоризненно», — добавил министр.

Саакашвили был депортирован с Украины 12 февраля. Его обвинили в связях с российскими спецслужбами с целью дестабилизации в стране. До высылки он был одним из организаторов массовых протестов в Киеве.