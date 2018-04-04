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Аваков призвал Саакашвили отказаться от попыток прорыва через границу
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Аваков призвал Саакашвили отказаться от попыток прорыва через границу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что при прорыве через границу страны экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили отдал приказ не открывать огонь, чтобы не допустить кровопролития, однако предупредил политика, что в следующий раз «будут трупы».
Саакашвили ранее заявлял, что намерен вернуться на Украину.
"Думаю, к сожалению, в следующий раз, при подобной попытке трупы будут и в Украине… Но в той ситуации я принял такое решение — не допустить крови. Но я не думаю, что поступок Саакашвили принес ему счастье и успех", — сказал Аваков в интервью украинскому информагентству «ЛИГАБизнесИнформ».
По его мнению, «Саакашвили — это человек, который готов ради собственной красивой политической позы использовать все, что угодно».
"Мне такого рода политики как Саакашвили — противны. И он даже не считает, что это плохо", — добавил глава МВД.
Власти Украины в феврале выслали лишенного украинского гражданства Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Погранслужба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.
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