Аваков призвал Саакашвили отказаться от попыток прорыва через границу

Саакашвили ранее заявлял, что намерен вернуться на Украину.

"Думаю, к сожалению, в следующий раз, при подобной попытке трупы будут и в Украине… Но в той ситуации я принял такое решение — не допустить крови. Но я не думаю, что поступок Саакашвили принес ему счастье и успех", — сказал Аваков в интервью украинскому информагентству «ЛИГАБизнесИнформ».

По его мнению, «Саакашвили — это человек, который готов ради собственной красивой политической позы использовать все, что угодно».

"Мне такого рода политики как Саакашвили — противны. И он даже не считает, что это плохо", — добавил глава МВД