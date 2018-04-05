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Суд Киева изберет меру пресечения стороннику Евромайдана Ивану Бубенчику
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Суд Киева изберет меру пресечения стороннику Евромайдана Ивану Бубенчику 

ТВ Центр 28 минут назад
Фото: ТВ Центр
Избирали меру пресечения, но так и не выбрали. Прошло уже два заседания, а суд все не может определиться, кто же такой активист Майдана Иван Бубенчик — герой или преступник? В группе поддержки убийцы беркутовцев — даже депутаты Верховной рады, передает "ТВ Центр".
"Он нормальный человек! Он защитник своей страны! Это работяга! Он пришел на войну, чтобы убивать врага. Вы что хотите, чтобы он вам сказал? Успокойтесь уже!", — сказал депутат Верховной рады Владимир Парасюк.
Сам Иван Бубенчик о своем участии в событиях февраля 2014 рассказывает с гордостью. Виновным себя не считает.
"Я защитник народа. А защитник народа уничтожает врага. Народ кто-то должен защищать! Я делал все, чтобы они дернули оттуда, с Майдана. А чего боятся: палки или автомата?", — отметил Бубенчик.
О кровавых событиях так называемой революции достоинства Бубенчик рассказывал в документальном фильме, который выходил на Украине на большие экраны. В нем — детальное повествование о том, как прятался на балконе консерватории и как принял решение убить минимум двух командиров выстрелами в затылок. Описывает даже то, что автомат ему принесли в сумке для теннисных ракеток.
Для официального Киева Бубенчик является национальным героем. К тому же, он попадает под действие закона о запрете преследования участников Майдана. Правда в департаменте спецрасследований все же нашлись люди, которые вопреки официальной пропаганде, пусть и спустя четыре года, все же инициировали возбуждение уголовного дела по факту убийства.
Задержали подозреваемого на украинско-польской границе. Этим уже возмутился генпрокурор Украины Юрий Луценко. Решил даже поменять группу следователей.
"Считаю неправильным квалификацию действий участника Революции Достоинства Ивана Бубенчика, которую определили сотрудники департамента спецрасследований Сергея Горбатюка. После совещания принял решение об изменении группы прокуроров по данному эпизоду расследований событий на Майдане, которую возглавит мой заместитель Анжела Стрижевская", — сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Этим фактом возмутились не только высокие покровители Бубенчика, но и его рядовые соратники по Майдану. Они требуют посадить самого генпрокурора и председателя Верховной рады Украины.
Поддастся ли этому давлению суд — не ясно. Очередное заседание, на котором попробуют избрать меру пресечения Ивану Бубенчику, назначено на четверг.
Александра Сергомасова, Олег Гаврилов, «ТВ Центр».
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