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Сытник заявил о манипуляциях, сопровождающих расследования по «оборонке»
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Сытник заявил о манипуляциях, сопровождающих расследования по «оборонке» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом он рассказал, выступая в Верховной Раде, передает «Украинская правда».
«Если кто-то сейчас скажет в этом зале, что там нет коррупции, то это будет ложь. И мы этим занимаемся… Каждое дело по оборонному сектору сопровождается комментариями, мы разваливаем государство, разваливаем оборонный сектор», — рассказал он.
По его словам, данные обвинения имеют негативные последствия.
«На самом деле, это манипуляция, цель которой, скрыть те коррупционные схемы, которые там существуют», — подчеркнул глава НАБУ.
Ранее бюро Сытника сообщило о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц Минобороны, подозреваемых в хищении государственных средств в сумме свыше 149 млн грн. (около 300 млрд руб.). По делу проходят замминистра обороны Украины, глава и сотрудник Департамента госзакупок и поставок материальных ресурсов Минобороны, а также должностное лицо Департамента внешнего аудита министерства обороны.
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