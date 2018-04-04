Сытник заявил о манипуляциях, сопровождающих расследования по «оборонке»

«Если кто-то сейчас скажет в этом зале, что там нет коррупции, то это будет ложь. И мы этим занимаемся… Каждое дело по оборонному сектору сопровождается комментариями, мы разваливаем государство, разваливаем оборонный сектор», — рассказал он.

По его словам, данные обвинения имеют негативные последствия.

«На самом деле, это манипуляция, цель которой, скрыть те коррупционные схемы, которые там существуют», — подчеркнул глава НАБУ.