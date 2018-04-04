В то время как страна погружается в нищету, украинские ультранационалисты протестуют против олигархов

Как заявил лидер «Свободы» Олег Тягнибок , этой акцией украинские ультраправые начинают серию выступлений в разных регионах страны с требованием «устранения влияния олигархов на власть». Протестующие требуют отставки Порошенко, поскольку в настоящее время он входит в пятерку богатейших людей страны с состоянием в один миллиард долларов, и таким образом является олигархом.

«Сегодня мы требуем принять конкретный четкий план, пакет антиолигархических реформ, в который входят около 20 разных законопроектов, которые уже в течение длительного времени зарегистрированы в Верховной раде , но, к сожалению, покрываются пылью и не выставляются на голосование нынешней властью, которая де-факто является олигархической», — заявил Тягнибок перед началом марша.

Также он отметил, что в пакете законов есть экономический и политический блоки. Первый включает законопроекты по деофшоризации, отмене частных монополий, введении налога на роскошь, прекращении приватизации стратегических предприятий и запрете продажи сельскохозяйственного назначения (этот пункт заставит МВФ скрежетать зубами).

В политический блок входят законопроекты об утверждении процедуры импичмента президента, отмене неприкосновенности депутатов, судей и президента, о механизме отзыва депутатов, чиновников и судей, а также о принятии нового избирательного кодекса.

Учитывая тот факт, что число миллионеров в Украине удвоилось в 2017 году по сравнению с 2016 годом, а остальная часть населения становится все беднее, тут есть над чем поработать.

И они не единственные, кто требует радикальных реформ. Находящаяся в тюрьме Надя Савченко призывает полностью изменить Украину.

В частности, она предлагает провести перепись населения, которая не проводилась с 2001 года, и чей результат, скорее всего, будет поучительным; провести проверку всех районов и ресурсов страны, а также изменить избирательную систему, с тем, чтобы жители могли отстранить от должности избранных ими лиц (не такая уж глупая идея, которая может вдохновить другие страны).

Она также предлагает реорганизовать судебную систему и правоохранительные органы , чтобы украинцы могли напрямую избирать начальника полиции и председателя суда в своем регионе.

Савченко считает, что страна должна быть разделена на муниципалитеты от 120 000 до 150 000 жителей, поскольку это ближе к традиционному образу жизни украинцев.

«Зачем украинцам нужна такая концепция? Потому что она основана на образе жизни и принципах традиционного украинского образа жизни и реальной демократии, а не на демократии, созданной современными политиками », — написала она в Фейсбуке.

Но все эти предложения по проведению реформ упускают главный момент, лежащий в основе большинства современных проблем Украины: сокращение экономических связей с Россией и попытки сближения с ЕС

Как правильно заметил Виктор Медведчук : «Именно еврореформы за четыре годы довели страну до нищеты, поскольку они не учитывали экономические реалии страны».

«К концу 2013 года государственный и гарантированный долг Украины составлял 40% ВВП, а к концу 2017 года он удвоился, превысив 80% ВВП. В 2013 году ВВП Украины на душу населения составлял более 4 075 долларов, а к 2016 году он составлял 2 221 доллар США. Среднемесячная зарплата в 2017 году составляла 267 долларов США (в 2013 году она составляла более 408 долларов США). Пенсия, «модернизированная» правительством в 2017 году, в 2,3 раза ниже, чем до еврореформ. Сегодня это чуть больше 48 долларов, а в 2013 году — это было почти 112 долларов », — написал Медведчук на сайте своего движения «Украинский выбор ».

Египта, Аргентины и Он также подчеркнул, что данные многих международных рейтингов свидетельствуют о катастрофической ситуации в стране. В частности, сейчас Украина занимает 7-е место в рейтинге Блумберга среди стран с наиболее неблагоприятными условиями (в предварительном рейтинге 2018 года, Украина находится на 5-м месте в 2017 году после Венесуэлы Южной Африки ).

В рейтинге стран мира по уровню процветания института Легатум (Legatum) Украина занимает 112-е место (сразу после Бангладеш и до Буркина-Фасо ), в то время как 2013 году она занимала 64-е место.

Украина заняла 72 место из 80 в рейтинге лучших стран для комфортного выхода на пенсию. В рейтинге стран мира по уровню экономической свободы Украина заняла последнее место среди европейских стран, а в мировом рейтинге одно из последних.

«Власти обещали сократить налоги, защитить права собственности, создать условия для развития бизнеса, улучшить инвестиционный климат в стране, победить коррупцию, но вместо «инвестиционной Мекки », Украина стала страной, которую иностранный капитал обходит стороной. В евроинтегрированной Украине нет ни одной сферы экономики, ни одной отрасли, которая не пострадала бы от «реформ», проводимых правительством. Для миллионов украинцев так называемый цивилизованный выбор вылился в безработицу, безнадежную нищету и отсутствие веры в будущее », — заявил политик.

Такая безысходность среди населении является прекрасной почвой для ультранационалистов, которые могут легко сплотить украинцев против назначенных ими козлов отпущения (олигархов), и таким образом получить массовую поддержку для нового государственного переворота.

История циклична, и нынешняя ситуация в Украине напоминает Веймарскую республику. Массовая безработица и отчаяние часто приводят к одним и тем же результатам, поэтому неудивительно, если Украина резко развернется в сторону тотального и самого радикального ультранационализма, если не сказать неонацизма.