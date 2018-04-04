Бондаренко интересно не зачем Супрун была на суде по Бубенчику, а зачем она на Украине

Об этом он рассказал в комментарии изданию Ukraina.ru. «У меня вопрос не зачем она там (на суде — ред.), а зачем она на Украине , но это вопрос риторический. Знаю, что ее муж близок к тем кругам, к которым близок Парасюк и Семенченко — к довольно радикальным кругам», — отметил он. При этом пока сложно сказать, зачем самой Супрун присутствие на этом суде. 3 апреля комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал зарегистрированый в январе 2017 проект постановления об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Сегодня в защиту главы Минздрава выступил глава Кабмина Владимир Гройсман , который назвал обвинения в ее адрес несерьезными, а также поддержал реформу, проводимую ведомством Супрун. При этом медреформа среди населения Украины — одна из самых непопулярных.