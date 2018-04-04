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Глава МВД предложил превратить Украину в парламентскую республику
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Глава МВД предложил превратить Украину в парламентскую республику 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Украину надо превратить в парламентскую республику, чтобы устранить дуализм власти в стране. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков в интервью киевскому агентству «ЛигаБизнесинформ» в среду.
«Считаю, что очень правильно будет сделать парламентскую республику. Это бы остудило многие головы, которые борются за власть в стране. Устранило бы дуализм власти, уменьшило количество группировок, которые в последние годы борются друг с другом. Президент всегда борется с премьером. Премьер всегда борется с президентом. Это создаёт дисбаланс и конфликтные ситуации», — сказал министр.
По его словам, реальными кандидатами на будущих президентских выборах он видит Петра Порошенко, Юлию Тимошенко или Святослава Вакарчука (поэт, певец и композитор. — Прим. ред.). При этом министр подчеркнул, что Порошенко не может позиционировать себя в качестве единого кандидата в президенты от правящей коалиции на будущих выборах. «Мой голос — за парламентскую республику, и позиционирование по этому вопросу для меня ключевой лакмус по отношению к потенциальному кандидату», — добавил глава МВД.
Аваков утверждал, что никакой «войны» с президентом Порошенко, как об этом пишут многие СМИ, у него нет, но он часто отстаивает свою позицию по принципиальным для него вопросам.
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