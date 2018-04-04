НБУ: Украина не получит новый транш МВФ

«Реформы практически остановились, транши МВФ маловероятны, олигархи восстановили власть, коррупция сменила лицо, но не исчезла», — так оценил текущую ситуацию в стране член Совета Национального банка Тимофей Милованов . Об этом он заявил бизнес-порталу UaProm.

По его мнению, в сложившихся условиях, очередной транш от МВФ маловероятен. Чиновник отметил возросшее недовольство населения политикой власти в сравнении с периодом 2013-2014 годов, а также отсутствие у власти видения на перспективу.

«Я бы хотел, чтобы мы видели дальше своего носа и понимали, что будет в 2019 году», — сказал Милованов. По-видимому, чиновник имел ввиду колоссальные суммы выплат Фонду, которые приходятся на 2019 и 2020 годы.

Он скептически оценил возможность выполнения Украиной основных требований внешних кредиторов в рамках кредитования — создания антикоррупционного суда и проведения реформ в энергетической и налоговой сфере.

В этих условиях даже не определена дата прибытия миссии МВФ для оценки выполнения Украиной «рекомендаций» Фонда, а значит, речь об очередном транше пока не идет.