Ещё
НБУ: Украина не получит новый транш МВФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

НБУ: Украина не получит новый транш МВФ 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Реформы практически остановились, транши МВФ маловероятны, олигархи восстановили власть, коррупция сменила лицо, но не исчезла», — так оценил текущую ситуацию в стране член Совета Национального банка Тимофей Милованов. Об этом он заявил бизнес-порталу UaProm.
По его мнению, в сложившихся условиях, очередной транш от МВФ маловероятен. Чиновник отметил возросшее недовольство населения политикой власти в сравнении с периодом 2013-2014 годов, а также отсутствие у власти видения на перспективу.
«Я бы хотел, чтобы мы видели дальше своего носа и понимали, что будет в 2019 году», — сказал Милованов. По-видимому, чиновник имел ввиду колоссальные суммы выплат Фонду, которые приходятся на 2019 и 2020 годы.
Он скептически оценил возможность выполнения Украиной основных требований внешних кредиторов в рамках кредитования — создания антикоррупционного суда и проведения реформ в энергетической и налоговой сфере.
В этих условиях даже не определена дата прибытия миссии МВФ для оценки выполнения Украиной «рекомендаций» Фонда, а значит, речь об очередном транше пока не идет.
Украина.ру: последние новости
Тука рассказал, как военные ВСУ убивали мирных жителей Донбасса Украина за год до выборов президента: схватка бульдогов над ковром Эксперт: Германия, Франция и Украина должны помнить, что решение по миротворцам принимает ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек77
Япония заявила протест России146
Бориса Джонсона поймали на лжи о России260
Пожар в ТЦ «Персей для детей»186
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»39
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
00:44
За что блогер расстреляла YouTube
Безумный мир Интернет
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение