В Минске началось заседание контактной группы по Украине

Встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины началась в белорусской столице, информирует БЕЛТА со ссылкой на МИД республики. Переговоры проходят в «Президент-отеле», как обычно — в закрытом для прессы режиме. Во второй половине дня здесь ожидается заседание контактной группы.

Затем, пояснили дипломаты, к переговорам приступит сама ТКГ. В предыдущий раз контактная группа собиралась 14 марта. Она отмечала значительное сокращение числа нарушений режима прекращения огня и существенное уменьшение числа жертв среди гражданского населения.

Одной из главных тем заседания экономической рабочей группы в очередной раз стал вопрос мобильной связи Vodafone-Ukraine. При участии представителя компании рабочая группа продолжила обсуждение необходимых практических шагов для восстановления и обеспечения связи на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО).

Кроме того, рабочая группа продолжили рассмотрение вопросов водоснабжения в системах «Карбонит» и «Вода Донбасса», погашения задолженностей бывшим сотрудникам Украинской железной дороги в ОРДО и ОРЛО, а также возврата железнодорожных вагонов, находящихся сейчас на неподконтрольной правительству Украины территории.

Рабочая группа по гуманитарным вопросам обсудила тему обмена удерживаемыми. Участники политической группы обменялись мнениями по поводу будущей имплементации так называемой формулы Штайнмайера, амнистии, местных выборов и обеспечения особого статуса ОРДО и ОРЛО согласно минским соглашениям.