В Кремле пообещали защитить моряков задержанного Киевом судна «Норд»

Украинские пограничники задержали российское судно на прошлой неделе. Сейчас «Норд» стоит в порту Бердянска , на его борту находятся десять человек.

Россия будет настаивать на том, чтобы Киев немедленно и безоговорочно освободил моряков с задержанного российского судна «Норд». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Россия, безусловно, будет ревностно защищать интересы всех субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции», — цитирует его сайт « Комсомольской правды ».

О том, что Москва рассчитывает на то, что Киев проявит здравый смысл в ситуации с задержанным судном, заявил и заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин . Ведомство, по его словам, каждый день отслеживает ситуацию, но все попытки встретиться с экипажем результатов не приносят.

Украинские пограничники задержали российское судно на прошлой неделе. Сейчас «Норд» стоит в порту Бердянска, на его борту находятся десять человек, всем им запрещено сходить на берег.

Капитана судна Владимира Горбенко доставили на допрос в Херсон , где ему стало плохо — резко подскочило давление, в результате чего он попал сначала в больницу, а после его снова отправили в изолятор.

Горбенко инкриминируют нарушение порядка въезда с целью причинения вреда интересам государства, ему грозит по украинским законам до пяти лет лишения свободы. Также возможна конфискация судна.