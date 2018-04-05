Ещё
В Кремле пообещали защитить моряков задержанного Киевом судна «Норд»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Подмосковье обвалились цены на дачи
В Подмосковье обвалились цены на дачи

В Кремле пообещали защитить моряков задержанного Киевом судна «Норд» 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Украинские пограничники задержали российское судно на прошлой неделе. Сейчас «Норд» стоит в порту Бердянска, на его борту находятся десять человек.
Россия будет настаивать на том, чтобы Киев немедленно и безоговорочно освободил моряков с задержанного российского судна «Норд». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия, безусловно, будет ревностно защищать интересы всех субъектов, которые имеют отношение к российской юрисдикции», — цитирует его сайт «Комсомольской правды».
О том, что Москва рассчитывает на то, что Киев проявит здравый смысл в ситуации с задержанным судном, заявил и заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин. Ведомство, по его словам, каждый день отслеживает ситуацию, но все попытки встретиться с экипажем результатов не приносят.
Украинские пограничники задержали российское судно на прошлой неделе. Сейчас «Норд» стоит в порту Бердянска, на его борту находятся десять человек, всем им запрещено сходить на берег.
Капитана судна Владимира Горбенко доставили на допрос в Херсон, где ему стало плохо — резко подскочило давление, в результате чего он попал сначала в больницу, а после его снова отправили в изолятор.
Горбенко инкриминируют нарушение порядка въезда с целью причинения вреда интересам государства, ему грозит по украинским законам до пяти лет лишения свободы. Также возможна конфискация судна.
ТК «Звезда»: последние новости
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова» В Кремле отреагировали на сообщения о проведении саммита по Донбассу без РФ Задержанным Украиной российским морякам предложили свободу в обмен на гражданство
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма125
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова92
Пока вы спали: Россия «беспрецедентно уступила» Турции223
В Подмосковье обвалились цены на дачи29
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством32
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
06:15
Лавров сравнил Запад со Страной чудес
Политика
00:59
Массовая драка на стройке попала на видео
Происшествия
01:48
Захарова показала «пробирку позора» Великобритании
Политика
02:50
Сугробы в столице уменьшились еще на 3 см
Общество Новости Москвы
00:53
Студент в Казани задул пожар ртом
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение