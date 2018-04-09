Свободные люди не могут вернуться домой. Почему команда «Норда» до сих пор на Украине?

Команда маленького рыболовецкого судна пострадала из-за нерешенных больших политических вопросов и, судя по всему, излишней исполнительности на местах. 25 марта 2018 года украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд» в Азовском море с десятью членами экипажа.

Российские паспорта вся команда получала в Крыму , а поскольку Киев до сих пор считает полуостров своим, все эти десять человек с точки зрения Украины — украинцы. Согласно украинским законам, девять моряков нарушили порядок въезда на так называемую временно оккупированную территорию, за что им назначены штрафы. Капитан Владимир Горбенко сделал то же самое, но уже «с целью причинения вреда интересам государства», за что ему грозит до пяти лет лишения свободы. Он до сих пор в изоляторе.

Остальные, в принципе, могут свободно передвигаться, но на территорию России моряки попасть не могут. Российские паспорта изъяли, украинских у них нет. Как пересекать границу — непонятно. Российские дипломаты выдали морякам временные удостоверения, действительные в течение десяти дней. По одним данным, эти документы вроде бы устроили украинскую сторону, а представитель судовладельца — Рыболовецкого колхоза имени Первого мая — Анна Шевелева даже заявила, что Украина дала определенные гарантии:

— Украинская сторона гарантирует переход [границы] Украины через Чонгар. Для этого выделена группа пограничников с украинской стороны. Переход будет осуществляться по тем документам, которые есть у экипажа. Документы выданы российской стороной.

В Киеве на уровне постпреда президента Украины в Крыму Бориса Бабина эти данные опровергли. Лучше всего сложившуюся ситуацию описывает адвокат экипажа «Норда» Дмитрий Щербина

— От этой ситуации можно ожидать чего угодно, потому что тут не ищите логику, все алогично, все противозаконно.

— Это сами пограничники предложили вам по новым документам пропустить через Чонгар?

— Еще не совсем понятно, по каким документам. Это наша инициатива, инициатива консульства. Раз уж те документы взяли на посмотреть, как говорят в Одессе, и не вернули, чтобы у людей были хоть какие-то документы, вот решили сделать.

— То есть, по сути, они свободны, но их не выпускают?

— Они всегда были свободны, даже с момента задержания судна, с 25 числа, никто их не задерживал, но силой удерживают, да, это факт.

Ситуация сложная. Что делать Киеву — непонятно. Отпускать крымских моряков в Россию по российским паспортам — значит, признать их россиянами, а Крым, соответственно, российским. Не отпускать — обострять конфликт, в котором позиции Киева неизмеримо слабее. Это при том, что подобные инциденты в море наверняка будут повторяться. Скорее всего, украинским пограничникам придется закрывать глаза на то, что они считают нарушением украинских законов. По словам украинских политологов, история с «Нордом» в местной прессе обсуждается, но далеко не на первых полосах, и это говорит о том, что как минимум масла в огонь там никто подливать не хочет.