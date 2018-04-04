Российские дипломаты требуют от Киева предоставить доступ к членам экипажа «Норд» 

Между тем в украинской прокуратуре заявили, что капитан судна находится в херсонском управлении СБУ в ожидании избрания меры пресечения.
Ранее поступала информация, что капитана увезли в неизвестном направлении сотрудники Службы безопасности Украины.
Рыболовецкий сейнер, зарегистрированный в Крыму, был задержан 25 марта в Азовском море. На борту находились десять граждан России, их обвинили в «нарушении правил въезда на оккупированную территорию и выезда с неё».
Позже стало известно, что генпрокуратура Украины арестовала судно. Сегодня должно состояться первое судебное заседание по этому делу.