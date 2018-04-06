Эксперт: на захват Украиной «Норда» Россия должна реагировать жестко

Член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько , комментируя инцидент с российским судном «Норд», отметил, что Россия должна на это реагировать жестко, чтобы не создать прецедент, после которого украинская сторона будет регулярно захватывать российские суда и чинить другие препятствия.

«Я думаю, наши дипломаты вяло действуют именно потому, что слабо верят, что в данной ситуации что-то можно сделать именно дипломатическими методами. На Киев они сейчас абсолютно не действуют», — сказал эксперт в интервью «СП».

По его словам, можно попытаться поднять вопрос в ООН , но тогда может выплыть вся сложность и правовая неопределенность ситуации вокруг Азовского моря и не признание Западом российской принадлежности Крыма

Читайте подробнее в материале «СП» «Захват „Норда“: Почему Москва терпит унижение от Украины ».

Напомним, маломерный рыболовный сейнер «Норд» под российским флагом был задержан 25 марта в украинских водах Азовского моря в 15 милях от Обиточной косы.

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