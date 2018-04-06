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Эксперт: на захват Украиной «Норда» Россия должна реагировать жестко
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Эксперт: на захват Украиной «Норда» Россия должна реагировать жестко 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Украина.ру
Член президентского совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, комментируя инцидент с российским судном «Норд», отметил, что Россия должна на это реагировать жестко, чтобы не создать прецедент, после которого украинская сторона будет регулярно захватывать российские суда и чинить другие препятствия.
«Я думаю, наши дипломаты вяло действуют именно потому, что слабо верят, что в данной ситуации что-то можно сделать именно дипломатическими методами. На Киев они сейчас абсолютно не действуют», — сказал эксперт в интервью «СП».
По его словам, можно попытаться поднять вопрос в ООН, но тогда может выплыть вся сложность и правовая неопределенность ситуации вокруг Азовского моря и не признание Западом российской принадлежности Крыма.
Читайте подробнее в материале «СП» «Захват „Норда“: Почему Москва терпит унижение от Украины».
Напомним, маломерный рыболовный сейнер «Норд» под российским флагом был задержан 25 марта в украинских водах Азовского моря в 15 милях от Обиточной косы.
Ситуация с «Нордом»: Экипаж «Норда» попытался сойти на берег, но был встречен людьми с автоматами
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