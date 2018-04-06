Ещё
Экипажу захваченного Украиной крымского судна определили наказание
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экипажу захваченного Украиной крымского судна определили наказание 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Административные штрафы наложили на членов экипажа арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд». Об этом в пятницу, 6 апреля, РИА Новости сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени Первого мая — Анна Шевелева.
«Ждем результатов по двум последним. Пока по всем штрафы, паспорта не вернули, им еще необходимо прийти на допрос в СБУ по делу капитана», — пояснила она.
Слушание дел проходило в Мариуполе.
Как добавляет «Интерфакс», адвокаты внесли залог за капитана «Норда» Владимира Горбенко, но поступление денег на счет пока не подтверждается из-за окончания рабочего дня. «Отпустят, видимо, после выходных», — сказала агентству Шевелева.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня66
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса337
Лоза отреагировал на «злобных россиян» Козловского91
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра31
МИД РФ пообещал жесткий ответ на санкции США109
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение