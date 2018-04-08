Экипаж судна «Норд» не выпустили с Украины 

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На Украине задержали гражданина России за незаконное пересечение границы

Саакашвили заявил, что будет читать лекции в Академии спикеров Нидерландов

Генсек ОБСЕ призвал отказаться от принципа «око за око» в отношениях с Россией