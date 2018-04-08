Экипаж крымского судна заблокирован в украинском пункте пропуска

Украинские пограничники заблокировали экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд» в пункте пропуска в Дергачевском районе Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Владимир Войтюк.

"Дипломатические автомобили России с пассажирами, имеющими при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу, заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка", — сказал собеседник агентства.

По словам Войтюка, Украина нарушает международное законодательство касательно возможности выезда лица из страны по легальным документам. Речь идет о девяти членах экипажа судна «Норд». При этом адвокаты не могут пробиться к людям из-за препятствования пограничниками, отметил Войтюк.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом РФ в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они являются россиянами. Судовладелец заявил противоправных действиях украинской стороны. Управление ФСБ Крыма возбудило уголовное дело о угоне судна. 30 марта «Норд» был арестован.

В пятницу на членов экипажа оштрафовали за «нарушение порядка въезда» в Крым и отпустили на свободу. Капитан удерживается, ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», за что грозит до пяти лет тюрьмы.