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Адвокат: экипаж судна «Норд» заблокирован в украинской Гоптовке
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Адвокат: экипаж судна «Норд» заблокирован в украинской Гоптовке 

Газета.Ru 3 часа назад
Экипаж крымского рыболовецкого судна «Норд» заблокирован украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе, передает РИА «Новости» заявление адвоката Владимира Войтюка.
"Дипломатические автомобили России с пассажирами, имеющими при себе официальные документы — временные удостоверения для выезда за границу, заблокированы украинскими пограничниками в пункте пропуска Гоптовка", — сказал Войтюк.
Речь идет о девяти членах экипажа судна «Норд». По словам адвоката, Украиной нарушается международное законодательство о возможности выезда лица из страны по легальным документам.
"Пограничниками выкрадены документы граждан под видом проверки и заблокировано какое-либо передвижение. Также пограничники под угрозой задержания держат в страхе людей, которые находятся в автомобиле и вынуждены сидеть в закрытой машине", — добавил он.
По его словам, адвокаты уже восемь часов не могут пробиться к людям из-за препятствования пограничниками.
Семь членов экипажа российского рыболовецкого судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, получили административные штрафы и были отпущены. Под стражей остается лишь капитан Владимир Горбенко.
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