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ВСУ предостерегли от «наступления на Ростов»
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Украинский генерал предостерег ВСУ от «наступления на Ростов» 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе, экс-министр обороны Украины Евгений Марчук рассказал, почему ВСУ не стоит мечтать о "наступлении на Ростов".
"Приходилось слышать "Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова" и так далее. Нужно быть реалистами", — заявил генерал в интервью телеканалу ZIK.
По его словам, наступление на Россию — это "прекрасная патриотическая иллюзия".
Марчук пояснил, что для любой наступательной операции армии нужны подготовка и резервы, которых у ВСУ нет даже для того, чтобы освободить Донецк. В частности, нужна дополнительная мобилизация, а также перестройка структуры войск из оборонительной в наступательную. Генерал напомнил, что "с той стороны" украинских военных встретят "уже не трактористы и комбайнеры".
На Украине не в первый раз заявляют о желании "дойти" до российских городов. Так, в прошлом году депутат Верховной рады Андрей Тетерук заявил, что ВСУ способны победить российскую и провести парад в центре Москвы.
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