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Посольство России потребовало от Украины предоставить доступ к россиянам на судне «Норд»
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Посольство России потребовало от Украины предоставить доступ к россиянам на судне «Норд» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Государственная пограничная служба Украины / dpsu.gov.ua
В посольстве России в Киеве потребовали от украинской стороны немедленно предоставить консульский доступ к членам экипажа задержанного крымского судна «Норд», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Посольство плотно работает по этому делу. Требуем от украинской стороны немедленно предоставить консульский доступ к российским гражданам, будем добиваться их освобождения и скорейшего возвращения судна владельцу", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники увезли капитана задержанного судна «Норд» в неизвестном направлении.
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