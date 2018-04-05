Капитана судна «Норд» отпустили в зале суда

Херсонский городской суд освободил до основного разбирательства капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко, сообщил РИА Новости представляющий интересы экипажа адвокат Дмитрий Щербина

Херсонский городской суд в четверг перенес избрание меры пресечения Горбенко на пятницу. По словам пресс-секретаря прокуратуры Крыма (структура в составе Генпрокуратуры Украины) Татьяны Тихончик, это произошло по техническим причинам. В свою очередь адвокат заявил, что срок определения по задержанию капитана истекает в четверг вечером.

"Суд освободил до основного разбирательства. Завтра будет слушаться мера пресечения в 13.30", — сказал Щербина.

Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд".